برتوكول تعاون بين «حماة الوطن» وجمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية

وقع حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، اليوم، بروتوكول تعاون مع جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية، بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية والعميد حاتم عز الدين أمين أمانة التخطيط والمتابعة.

ووقع البروتوكول من جانب الحزب اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور عمر عاطف طلبة أمين صندوق جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية.

في البداية، رحب اللواء أحمد العوضي برئيس وأعضاء جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية، موجها لهم الشكر على ما قدموه من جهد ودعم خلال الفترة السابقة بالتعاون مع حزب حماة الوطن من تقديم مساعدات طبية وتنموية للمواطنين وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك.

وقال العوضي، إن حماة الوطن حزب كل المصريين وعلى هذا يحرص على التعاون مع كل المؤسسات لدعم المواطن المصري البسيط، معربا عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون بين الحزب وجمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية، ويتضمن البروتوكول تقديم قوافل وخدمات طبية ومساعدات عينية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأثنى اللواء أحمد العوضي على جهود الدولة المصرية وما يقدمه حزب حماة الوطن بالتعاون مع جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية خاصة في ضوء ما يمر به العالم من تحديات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد العوضي، بذل مزيد من الجهد خلال الفقرة المقبلة؛ لتقديم الدعم ومد يد العون للمواطن المصري.

حماة الوطن يحرص على الاهتمام بالخدمات الاجتماعية

وأعرب اللواء طارق نصير عن حرص حزب حماة الوطن على الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، وتحديدا الملف الطبي للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد نصير، أن حماة الوطن حريص على الاهتمام بالنواحي الصحية والوقوف جنبا إلى جنب مع جانب الدولة المصرية سواء بتوفير الخدمات الطبية والأدوية أو المساهمة في إجراء العمليات الجراحية لغير القادرين.

وشدد نصير على عودة طبيب الأسرة مرة أخرى إيمانا بدور الحزب بالاهتمام الأسرة المصرية، لافتا إلى سعيه خلال المرحلة المقبلة لتوقيع برتوكول مع أحد المستشفيات الطبية ببريطانيا على أن تكون هناك خدمات متميزة تتمثل في توفير السلع والمنتجات الطبية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكشف نصير عن طرح أدوية بأسعار مخفضة تصل إلى نصف الثمن وتنظيم ندوات بين الحزب والجمعية لإتاحة كل هذة الخدمات تحت مظلة الأمانة الطبية بالحزب بالتزامن مع الحوار الوطني الذي قدم فية الحزب رؤيتة مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية بالجهود الملموسة لجمعية إنسان للتنمية وما تقدمه من خدمات إنسانية للمواطن المصري كإحدى الجمعيات الأهلية الخدمية.

وأكد العطيفي، أن جمعية إنسان ولدت قوية وأصبحت عنصرا أساسيا في العمل الخدمي الإنساني خاصة أن المواطن في أمس الحاجة لتقديم يد العون له في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على مصر وكل دول العالم، موجها الشكر لكافة القائمين على تلك الجمعية لما يقدمونه من جهود حثيثة وإنسانية، متمنيا أن يكون هذا البروتوكول بمثابة انطلاقة قوية بين الحزب والجمعية لتضافر الجهود وتعظيم أوجه الاستفادة للدور المجتمعي للحزب والجمعية.

وأكد اللواء عصام القاضي، أمين أمانة الشؤون الصحية بالحزب، أن هذا البرتوكول جاء في التوقيت المناسب إذ أن رؤية الحزب تتمثل في تقديم رعاية صحية كاملة، وهو ما تحتاجه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل كان سيطبق إبان عهد الرئيس جمال عبدالناصر ولكن الظروف لم تسمح بذلك، وحان الوقت لتضافر جميع الجهود لتطبيق الرعاية الصحية الكاملة للمواطن المصري.

تعاون وثيق بين حماة الوطن ومؤسسة طبية

وكشف القاضي عن تعاون وثيق بين حزب حماة الوطن وإحدى المؤسسات الطبية العالمية لتقديم دعم طبي، وإنشاء مركز طبي لم يقتصر دوره على تقديم الرعاية الصحية فقط بل يمتد لتقديم دورات تدريبية لتأهيل الأطباء المصريين مع إتاحة فرص للسفر للخارج لاكتساب الخبرات.

وفي ذات السياق، أكد العميد حاتم عز الدين أمين أمانة التخطيط والمتابعة بالحزب، أن هذا البروتوكول جاء انطلاقا من أهمية الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة والمتلاحقة التي لا يقتصر مداها على وطننا الغالي فحسب بل يمتد علي الصعيدين الإقليمي والعالمي وهو ما دعى قادة الحزب إلى التوجيه بتعزيز هذا الدور لتحقيق المزيد من التكاتف واللحمة بين أبناء هذا الوطن من أجل عبور تلك المرحلة الفارقة.

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى دعم المستشفيات والمنشآت الطبية، فضلا عن تنظيم قوافل طبية مجانية تضم جميع التخصصات مع توفير بعض الأدوية الأساسية للمرضى الأولى بالرعاية وخاصة المصابين الأمراض النادرة وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أعرب الدكتور عمر عاطف طلبة، أمين صندوق جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع حزب حماة الوطن.

وأكد أن الحزب يملك قاعدة شعبية وجماهيرية في مختلف المحافظات بحسبانه أحد أهم الأحزاب الفاعلة علي الساحة السياسية.

وقال طلبة، إن جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية تملك أدوات وإمكانيات استطاعت منذ إشهارها أن تفرض نفسها كإحدى الجمعيات الرائدة التي تقدم خدمات ملموسة للمواطنين والمجتمع في شتى المجالات المتعلقة بالتنمية الصحية والمجتمعية.

وأضاف أن البروتوكول يهدف في المقام الأول إلى توفير بعض السلع والمنتجات الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين الأولى بالرعاية في شتى أنحاء الجمهورية، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية والدواء وغيرها لجميع المواطنين الأولى بالرعاية والاهتمام بهم.

ومن جانبه، قال وائل مروان المنسق العام لجمعية إنسان، إنه في ضوء توجيهات قيادة الحزب ودعما للأشقاء السودانيين سيتم تنظيم قافلة مواد غذائية ومستلزمات طبية بالتنسيق مع أمانة حزب حماة الوطن بأسوان وأمانة التضامن بالأمانة المركزية.