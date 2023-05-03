حزب «حماة الوطن» يشيد بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

تابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، التي شارك فيها تيارات مختلفة، مثلت كل طوائف الشعب المصري.

وأشاد الحزب، بالكلمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الحوار الوطني، التي أكد خلالها، أن التحاور وتبادل الرؤى، يستهدف صالح الوطن ورسم ملامح الجمهورية الجديدة، للوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة، لوضع خارطة طريق لمستقبل واعد ومشرق يليق بأبناء مصر.

كما ثمن الحزب، تأكيد الرئيس تهيئة كل السبل لإنجاح الحوار الوطني وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، فضلا عن إعلان الرئيس المشاركة فى المراحل النهائية للحوار الوطني.

وقال إن تأكيد القائمين على الحوار الوطني على وجود كل الضمانات الموضوعية، يؤكد الجدية في تنفيذ كل المخرجات من أجل الصالح العام لمصر وشعبها.

وأشاد الحزب بإعلان عدم المساس بالدستور، أو أن يكون الحوار بديلا عن أي مؤسسة من المؤسسات الدستورية في الدولة، لافتا إلى أن التأكيد على أن جلسات الحوار الوطني علنية، ولن يكون هناك اجتماعات سرية، ضمانة حقيقية لطرح كل القضايا، وعرض كل وجهات النظر بشأنها بمنتهى الشفافية، وهو ما سيحقق الأهداف المرجوة منه.

وجدد «حماة الوطن»، دعمه للحوار الوطني، وما سيخرج عنه من توصيات من شأنها الارتقاء بكل الأوضاع في مصر، لصالح كل أبناء الوطن.