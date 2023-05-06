مراسل القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة في حي الصحافة جنوب الخرطوم

أفاد محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، بأن هناك اشتباكات عنيفة في حي الصحافة جنوب الخرطوم، وسماع دوي إطلاق نار في حي جبرة.

محيط القصر الجمهوري يشهد أصواتًا لمتفجرات

وأضاف «إبراهيم» في رسالته، أن محيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، ومحيط القصر الجمهوري يشهد أصواتًا متقطعة لإطلاق نار ومتفجرات، مع تحليق للطيران العسكري في عدد من مناطق الخرطوم، كما أن الجيش السوداني يضع الخطط والارتكازات المناسبة لحصار ميليشيا الدعم السريع التي تواصل التسلل إلى أحياء جنوب وشرق الخرطوم.

اشتباكات بين الجيش النظامي وميليشيا

وتابع أن هناك بعض التعزيزات الأمنية بوجود قوات الاحتياط المركزي التابعة للشرطة السودانية لتأمين الأسواق العامة والمحلات والمولات التجارية والمراكز الاستراتيجية، كما اندلعت اشتباكات في السودان منذ 15 أبريل الجاري بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.