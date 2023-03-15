مدير التصوير محمود عبد السميع خلال تكريمه بمهرجان الإسماعيلية: أرفض لقب المخرج

بدأت منذ قليل ندوة تكريم مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع، ومناقشة كتابه خلال فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية المقامة حاليا، في أحد فنادق المحافظة.

وتدير الندوة الناقدة السينمائية ماجدة موريس، التي تتحدث عن أعماله الفنية وتعاونه مع كبار نجوم الفن والمجتمع.

وقال مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، خلال الندوة المقامة على هامش تكريمه في مهرجان الإسماعيلية: «بالنسبة لمهنة التصوير، كنت أحب دائما كتابة اسمي على التتر (تصوير محمود عبد السميع) بدلا من مدير تصوير، أشعر أنها أكبر في المعني وتعطيني حجمي».

المصور محمود عبد السميع: أنا لست مخرجا

وأضاف محمود عبد السميع: «أنا فعلا مبعرفش أصور، بالتأكيد الكل يتعجب من هذه الجملة، ولكن من وجهة نظري فكل عمل له رؤية، دائما قاعدتي تعتمد على أساس أنا بصور إيه وإزاي وفين فقط».

وتحدث «عبد السميع» عن تجاربه الإخراجية في مشواره الفني، قائلا: «أنا لست مخرجا، لكني أخرجت عددا من الأفلام، وأرفض أن يطلق علي أحد لقب مخرج».

وأضاف محمود عبد السميع: «هناك أفلام لابد أن يكون لها سيناريو مكتوب، ولكن أثناء التصوير يكون لنا حرية التصرف، نختار من الواقع لقطات تبرز مضمون الفيلم».

محمود عبد السميع: التصوير يختلف على حسب الموضوع

وأشار إلى أن التصوير يختلف على حسب النوضوع، موضحا: «مثلا أنا صورت في منطقة صناعة الفخار4 أفلام، وصورت فيلم عن الفخار والزخف، وفيلم آخر عن فنان وهو محمد مندور، أصبح مشهور في فن الخزف، هذا يعني أن المكان الواحد من الممكن أن نخرج منه أكثر من موضوع» .

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلما من ٥٠ دولة، منها 16 فيلما تسجيليا طويلا، و14 قصيرا، و20 فيلما روائيا قصيرا، و18 فيلم تحريك، و17 فيلما من أفلام الطلبة.

كما يعرض 4 أفلام للمكرمين، و5 أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضا، ويعرض 17 فيلما في برنامج الأفلام القصيرة جدا، و4 أفلام في برنامج أفلام البورتريه، بالإضافه لفيلمين خارج المسابقة.

ويحتفي المهرجان بالسينما الألمانية، ضيف شرف هذه الدورة، من خلال عرض 6 أفلام .