الخط الساخن لأعطال الكهرباء.. شغال 24 ساعة

ضمن خطتها للتيسير على المواطن، أتاحت وزارة الكهرباء، الخط الساخن لأعطال الكهرباء، الذي من خلاله يمكن التواصل مع الشركة القابضة للكهرباء على مدار 24 ساعة، من أجل الإبلاغ عن أي مشاكل خاصة بالفواتير أو الأعطال، أو الخدمة بشكل عام، تقابل المواطنين على كافة أنحاء الجمهورية.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء

وقالت وزارة الكهرباء، أن الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء، 121، موضحة أن مراكز الأتصال بها لهدف تقديم خدمة عالمية، لتسهيل وحل مشاكل المواطنين، وعلاوة على ذلك وفرت أرقام أخرى، تتيح التواصل مع شركات الكهرباء، للاستفسار عن كل ما يتعلق بالخدمات المختلفة، وهي:

أرقام الخط الساخن للخدمات المختلفة

- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.

تطبيقات وزارة الكهرباء والطاقة

وبجانب أرقام الخط الساخن، وفرت وزارة الكهرباء، عدد من التطبيقات المختلفة على الهاتف المحمول، للتواصل عن كل ما يخص شكوى الفواتير، أو تسجيل قراءة العداد، وهو تطبيق احسب فاتورتك، وشكاوى الفواتير، أو عن طريق ارسال رسال نصية على الرقم 91121، أو عن طريق الموقع الوزارة الإلكتروني.

كما وفرت وزارة الكهرباء والطاقة، خدمة الدفع والاستعلام عن فواتير الكهرباء، والشحن المسبوق للدفع الإلكتروني.