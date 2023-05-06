قطع الكهرباء ببني سويف يومي الاثنين والخميس المقبلين.. أماكن ومواعيد

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة، على مدار يومي الاثنين والخميس خلال الأسبوع الحالي، اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لعمل صيانة بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

أماكن انقطاع الكهرباء في بني سويف الاثنين

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين 8 مايو عن مناطق: مستشفى الجامعة، وكلية الطب البيطري، على راغب، مدرسة المعمارية، المعهد الديني، الأزهر، مدرسة التجارة، مساكن المعهد الديني، جزء من مقبل الجديد، منطقة استاد التربية والتعليم، تقسيم المعمارية امتداد الشاملة.

أماكن انقطاع الكهرباء في بني سويف الخميس

كما تقرر فصل التيار الكهربائي الخميس 11 مايو عن مناطق في مدينة بني سويف وهي جزء من مستشفى التأمين، خلف مستشفى التأمين، نهاية ترعة البوصة مدخل الطريق الدائري، جزء من الطريق الدائري، خلف الجزيرة، جزء من مقبل الجديد، جزء من شارع إسلام بالجزيرة، نهاية شارع إسلام بجوار المكتبة والمنطقة المجاورة.

قطاع كهرباء بني سويف يعتذر

وتقدم قطاع الكهرباء في بني سويف باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.