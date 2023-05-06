كيف تعيد بناء تعلقك برسول الله؟.. مصطفى حسني يجيب عبر قناة الناس

تحدث الداعية مصطفى حسني، عن كيفية إعادة بناء التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا: «خد كل أسئلتك أو بعض أسئلتك اللي مضايقاك في سنة أو كلام النبي واحترم تساؤلاتك، ومن هذا الاحترام لتساؤلاتك يجب أن تبحث عن عالم ويشهد له العلماء أنه منطقي ومتعلم ويجيد الشرح».

وأضاف حسني، في مقطع فيديو نشرته قناة الناس: «عندما تجد هذا العالم ضع تساؤلاتك بين يديه حتى تشفي هذه الأسئلة لأن السؤال نصف العلم، والعلم عبارة عن سؤال وجواب، احترم تساؤلاتك لأن هذه التساؤلات قد تكون شكوكا تصل بك إلى قمة اليقين والتعلق بالرسول، والتعلق بالنبي هو تعلق بالله، فمن أطاع الرسول أطاع الله».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.