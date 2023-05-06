رمضان عبد المعز: «اللي عاوز يحج ومعهوش فلوس يقول لبيك اللهم لبيك» (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إننا خرجنا من شهر رمضان المبارك ودخلنا في موسم طاعة عظيم جدًا، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ»، داعيًا الله أن يمن على جميع المسلمين بزيارة بيته الحرام.

الحج ركن عظيم من أركان الإسلام

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية dmc، اليوم السبت، إن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الركن الوحيد الذي نزلت باسمه سورة في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الحجاج ضيوف الرحمن، وينبغي أن نحمل الحجاج على رأسنا لكونهم ضيوف الرحمن.

وأوضح أن تلبية نداء الحج أهم ما يمكن للإنسان أن يفعله، مشددًا على أن من يرغب في الحج وليس لديه المال يكثر من قول: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، ويجتهد في دعواته وسجوده ويدعو الله أن يكون من وفده هذا العام، معقبًا: «أكثر من التلبية هتجيلك الدعوة».

عبدالمعز: لو عندك مشاكل في حياتك افعل هذا الأمر

وأضاف عبد المعز، أن الشخص الذي يعاني من الأزمات والقلق والتوتر والمحن والشدائد وغيرها، فهو لا يصلي، موضحا: «عليكم بالصلاة، حيث قال الله في كتابه العزيز عندما خاطب سيدنا موسى عليه السلام (إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)».

وأشار إلى أن الله ذكر في كتابه العزيز (إنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ)، وتابع أن الله هو الذي خلق الإنسان ولذلك فإنه هو الذي يعلم الدواء الصحيح للمشكلات التي يمر بها الإنسان.