محمد رمضان يحيي ثالث حفلاته في أمريكا اليوم

يستعد الفنان محمد رمضان، مساء اليوم السبت، لإحياء ثالث حفلاته الغنائية ضمن جولته الفنية المقرر إقامتها لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأها منذ عدة أيام وحققت نجاحا كبيرا.

وسيحيي الفنان محمد رمضان ثالث حفلاته الغنائية فى مدينة هيوستن بولاية تكساس وبالفعل كان قد روج لها من خلال صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعى .

جولة فنية لمحمد رمضان في أمريكا

وكان قد بدأ محمد رمضان جولته الغنائية في أمريكا بحفل في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا، قدم خلالها عددا من أغانيه المميزة ورفع علم مصر على المسرح.

رمضان يشارك بـ«هارلي» في موسم عيد الفطر

يذكر أن الفنان محمد رمضان يعرض له خلال هذه الفترة فيلم هارلي ضمن موسم أفلام عيد الفطر، وشارك معه عدد من الفنانين منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي وباسل الزارو وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير.