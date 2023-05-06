تفاصيل قرار رئيس الوزراء لبناء 200 ألف شقة جديدة في القاهرة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بخصوص مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (8) الموجودة في حي السلام ثاني، التابع لمحافظة القاهرة، التي مساحتها 51 ألف متر مربع تقريبًا، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية، في القاهرة الكبرى تحت مسمى مشروع أهالينا 6، بإعتباره من أعمال المنفعة العامة.

إنشاء 200 ألف شقة سكنية

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 1340 المؤرخ 16 فبراير 2023، مرفقا به مذكره إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض رقم 8، البالغ مساحتها 51.000 متر مربع تقريبا في حي السلام ثان لاستخدامها في تنفيذ جزء من مشروع إنشاء 200 ألف شقة سكنية، وكذا التوجيهات الصادرة بقيام محافظة القاهرة بمفاوضة الملكيات الخاصة لقطع الأراضي بالمنطقة لتعويضهم، لإخلاء أراضيهم، لصالح تنفيذ هذا المشروع لخدمة تطوير المناطق العشوائية، والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك لإقامة مشروع أهالينا 6.

تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية 540 مليون جنيه

والثابت من مذكرة محافظة القاهرة، أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية 540 مليون جنيه، لحين تشكيل اللجنة المشكلة بقرار وزير الري رقم 311 لسنة 2021، إعمالا لأحكام المادة السادسة من قانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.