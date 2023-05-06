داعية إسلامي يوضح عبر قناة الناس معنى «الخبر المتواتر»

شرح الشيخ مصطفى ثابت، داعية إسلامي، معنى «الخبر المتواتر» بعدما ضرب مثالا بأن أي إنسان في العالم دائما يتأكد أن الشخص الذي يحمل اسمه هو والده، وهو يقين جاء بناءً على الخبر المتواتر: «يعني بيكون فيه عدد كبير من الناس أخبروه بأن فلان ده هو والدك، ومن كتر ما العدد ده صعب ومستحيل أنهم يجتمعوا ويتفقوا على الكذب لأنهم من أماكن وبيئات مختلفة فأصبح عنده يقين أن أبوه هو فعلا أبوه».

ثابت: الخبر المتواتر يتناقله عدد كبير من الناس

وأضاف «ثابت» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات» المذاع على فضائية الناس، أن الخبر المتواتر يتناقله عدد كبير من الناس لا يوجد لهم مصلحة في أنهم يكذبوا على الشخص، وهي إحدى رسائل المعرفة الثلاثة التي نتأكد بها من كل معارفنا وعلومنا في الحياة.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.