أستاذ حديث لقناة الناس: كلمة «عليه السلام» تقال بعد أسماء آل البيت إكراما للنبي

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم عليهم جميعا السلام، مشيرا إلى أنه عندما نذكر أيا من أهل بيت النبي كالسيدة فاطمة وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسين فأهل السنة يقولون تعقيبا على أسمائهم: «رضي الله عنهم أو عليهم السلام».

سيف: ذكر «عليه السلام» غير خاص بالشيعة وحدهم

وأضاف «سيف» خلال تقديمه لبرنامجه «نبي الرحمة» والمذاع على قناة الناس، أن أهل السنة والجماعة في أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله تبارك وتعالي وهو كتاب صحيح البخاري، كان عندما يذكر سيدنا الحسين فيقول بعده «عليه السلام»، مشددا على أن جملة «عليه السلام» لا تخص الشيعة وحدهم، لكن أمر جائز ومشروع ومطلوب من باب إكرام أهل البيت وسيدنا النبي صلي الله عليه وسلم.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.