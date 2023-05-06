من هو مصمم دعوة تتويج الملك تشارلز؟.. أخفى عمله عن أسرته وتعرض للتنمر

أثار التصميم غير التقليدي لدعوة تتويج الملك تشارلز الثالث، زوجته الملكة القرينة كاميلا، حالة من الجدل في بريطانيا، بعد أن تم الكشف عنه للجمهور يوم الثلاثاء الماضي، فظهرت البطاقة التي اختارها الملك والملكة الجدد برسومات من الطبيعة بالألوان المائية، ويرى البعض أنها ترمز للربيع والتجدد، كما أنها تضم صورة للرجل الأخضر، التي ترمز إلى الشخصية التراثية من الفلكلور البريطاني.

وتظهر في إطار البطاقة ورود وفروع أشجار البلوط واللبلاب والخزام وزنبق الوادي والفراولة البرية، وهي زهور ترمز للمروج البريطانية، ويظهر كذلك بالتصميم رموز من الحياة البرية، مثل النحلة والفراشة والخنفساء الحمراء وطائر الفنجس وطائر الطنان.

تتويج لحياة مهنية أستمرت 40 عام

وأوضحت صحيفة «التايمز» أن مصمم البطاقة هو أندرو جاميسون، يبلغ من العمر61 سنة، ولد في بيرموندسي، جنوب شرق لندن، ويصف نفسه بأنه «صبي من جنوب لندن» نشأ في مبنى مجلس في بيرموندسي، وقال إنه فوجئ بتكليفه بالمهمة، وهو ما يمثل أعظم إنجاز في حياته المهنية، التي استمرت 40 عامًا.

تخلى عن جميع أعماله للقيام بمهمة استثنائية

وأكد أندرو أنه تخلى عن جميع أعماله الأخرى، للتركيز على دعوة الملك تشارلز، ووصف المهمة بأنها «استثنائية»، كما كشف عن أنه أقسم على السرية، التي جعلته يخفي الخبر عن الجميع، حتى والدته وأطفاله، فقد كان ملزمًا بالسرية أثناء عمله على التصميم الذي استمر لمدة شهر، بحسب الصحيفة البريطانية.

ويعتبر المصمم نفسه أنه وصل لقمة توهجه بتصميم دعوة تتويج الملك تشارلز، بعد أن تحرر من القيود، وصمم دعوة مميزة أثارت الجدل.

مصمم دعوة التتويج عانى من التنمر المدرسي

وكشفت الصحيفة أن جاميسون كان يعاني من التنمر والسخرية من زملاء الدراسة، بعد أن أختار دراسة رسم وتصميم الشعارات والخط وإضاءة المخطوطات في مدارس الفنون المرموقة، بقوله: «طوال مسيرتي المهنية، واجهت قدرًا معينًا من التحيز، بسبب لهجتي اللندنية».