داعية إسلامي لقناة الناس: «اللي بياكلوا حرام المفروض نفر منهم»

قال الشيخ جابر بغدادي، الداعية الإسلامي، إنه في حال صاحب أحد الأشخاص شخصا استحل أكل الحرام فيجب عليه أن يقطع علاقته به على الفور: «اللي بياكلوا حرام دول المفروض نفر كما نفر من جهنم».

بغدادي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

وأضاف «بغدادي» خلال تقديمه برنامج «حي على الوداد» المذاع على فضائية الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على ذلك في حديث صحيح رواه مسلم إذ قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا} (المؤمنون : 51)، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} (البقرة : 172)، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمدّ يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذّي بالحرام، فأنّى يُستجاب له؟».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.