3 مدن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم.. بينها أسوان والأقصر

تنخفض درجات الحرارة بطقس اليوم الأحد بشكل ملحوظ تصل حتى 5 درجات مئوية، عن طقس الأيام الماضية الذي وصلت به درجات الحرارة حتى 39 مئوية لدرجة الحرارة العظمى، ليسود طقس حار لمعتدل على مختلف الأنحاء نهارًا ومعتدل لمائل للبرودة ليلًا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

بينما تظل درجة الحرارة في 3 مدن مرتفعة لتسجل أكثر درجات الحرارة بطقس اليوم، ما بين 33 و34 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمي في طقس حار الشديد الحرارة نهارا بينما سجلت بالأمس 39 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمي في طقس شديد الحرارة نهارا.

طقس المدن الدافئة اليوم

وتسطع شمس المدن الدافئة، بطقس اليوم ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 20 لـ 21 درجة مئوية، في طقس معتدل إلى مائل للبرودة ليلا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بطقس اليوم على المدن الأكثر دفئا اليوم مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية مع انعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة التي تتمرمز بجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم الأحد والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة العظمي والصغري وفقا للأرصاد الجوية المصرية، وهي كالتالي:

- أسوان 34 درجة للعظمى، و 20 للصغرى.

- أبو سمبل 34 درجة للعظمى،21 درجة للصغرى.

- الأقصر 33 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.