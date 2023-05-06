طقس العين السخنة اليوم.. ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في منطقة العين السخنة جنوب محافظة السويس، حيث يسود طقس مشمس مع ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط للرياح على فترات. ومن المتوقع أن تكون ارتفاعات الأمواج معتدلة، وتشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا، حيث يصل الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية. وتنخفض درجات الحرارة ليلاً وصباحاً بمقدار 11 درجة، لتصل إلى 21 درجة مئوية.

يأتي هذا التحذير من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضمن جهودها لتوعية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وتنصح الهيئة المواطنين باتباع إرشادات السلامة اللازمة خلال فترة الطقس الحالي.

قراءات طقس العين السخنة اليوم

سجّلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، درجات حرارة مرتفعة في منطقة العين السخنة جنوب محافظة السويس، حيث بلغت الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والحرارة الصغرى 21 درجة مئوية. ولا تتوافر فرصة لسقوط الأمطار، وبلغت نسبة الرطوبة 42%، فيما بلغت سرعة الرياح 15 كيلومترا في الساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم

ذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر تتراوح بين خفيفة ومعتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في العين السخنة الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة في العين السخنة الأيام المقبلة ما يلي:

- السبت: العظمى 28 والصغرى 18 درجة.

- الأحد: العظمى 27 والصغرى 18 درجة.

- الاثنين: العظمى 26 والصغرى 17 درجة.

- الثلاثاء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

- الأربعاء: العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

- الخميس: العظمي 32 والصغرى 23 درجة .

- الجمعة : العظمي 30 والصغرى 18 درجة.