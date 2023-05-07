هاني الناظر: الأمراض الجلدية تظهر في فترات الربيع

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الفترة الحالية هي أسوأ فترات العام صحيا نتيجة التقلبات الجوية السريعة، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز المناعي، والمسؤول بالأساس عن حمايتنا من نزلات البرد، «الفترة دي بتبقي صعبة جدا، وكثير من الأمراض الجلدية تظهر في الفترة دي».

الناظر: الأتربة سبب رئيسي لظهور كثير من الأمراض

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويعرض على فضائية DMC، أن ظهور الأمراض الجلدية في ذلك الوقت من العام يكون سببه الرئيسي الأتربة التي يستنشقها المريض، حتى تظهر عليه أمراض الإكزيما والارتكاريا وغيرها من الأمراض الجلدية.

فترة مرضى الحساسية

وتابع: «الفترة الحالية من السنة هي فترة تفتح الزهور، وعندما تفتح الزهرة تنشط حبوب اللقاح، ولما بتفتح الزهرة بتنثر حبوب اللقاح، ومن لديه حساسية جلدية أو من يستنشق تلك الحبوب فتظهر عليه أعراض الإصابة، وكذلك مرضى الحساسية الصدرية أو الربو».