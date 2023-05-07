المستشار الطبي لمجلس الوزراء: نبحث عن الاستغاثات عبر مواقع التواصل

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إن لجنة الاستغاثات الطبية جرى تدشينها في عام 2016 بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء سابقا لتقنين استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة عن طريق مجلس الوزراء.

المصري: اللجنة لا تزال تضم لفيف من كبار الأساتذة

وأضاف «المصري» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويعرض على فضائية DMC، أن اللجنة لا تزال تضم لفيفا من كبار الأساتذة كليات الطب المصرية في جميع المجالات كالرمد والجراحة والجراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب وكل التخصصات، حيث تجتمع اللجنة مرة واحدة أسبوعيا لاستخراج قرارات العلاج وتوفير الأدوية الناقصة.

التواصل ورصد الحالات

وتابع: «بدأنا نحاول نوصل للناس من خلال رصد الحالات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية والجرائد والمجلات، ثم يتم دراسة تلك الحالات في اللجنة، ومؤخرا طرحنا صفحة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورقم تليفون 01551272075».