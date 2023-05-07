مشاهد مؤثرة من مصرع شاب في حادث أثناء توجهه لجنازة أمه.. «ميت بيودع ميت»

خرج مسرعا من عمله بالقاهرة بعد أن أخبرته أسرته بوفاة أمه التي كان متعلقا بها، ولم يكن يفكر في أي شيء سوى اللحاق بالجنازة لإلقاء نظرة الوداع عليها خاصة أنها توفيت فجأة، فركب مسرعاً إحدى السيارت متوجها إلى مسقط رأسه في محافظة المنوفية، لكن القدر كان صادما للأهالي الذين ظلوا ينتظرون وصول الإبن إلى أن علموا بوفاته في حادث قطار.

تفاصل مصرع شاب أثناء توجهه لجنازة والدته

على بعد 4 كيلومترات، وأثناء سيره مسرعاً لاستقلال مواصلة أخرى للحاق بجنازة أمه، وأثناء عبوره شريط السكك الحديدية بقرية «جنزور»، أقرب القرى إلى مركز تلا مسقط رأسه، صدمه قطار ومات في وقتها، وفق ما رواه تامر المصري أحد أقارب الشاب لـ«الوطن»، وسط صدمة كبيرة من الأهالي في القرية الذين كانوا ينتظرون وصوله لتشيع جثمان الأم، ليتحول الأهالي لانتظار وصول جثمان الشاب لدفنه.

دفن الأم وابنها في مقبرة واحدة

مقبرة واحدة جمعت الأم وابنها في قرية زنارة بمركز تلا، وكأن القدر رفض أن يفرق بينهما في الحياة والموت، حيث تم تشيع الجثمانين إلى مثواهما الأخير وسط حالة من الصدمة الكبيرة والحزن الشديد من الأهالي، والذين أكدوا أن الشاب كان محبوباً وخلوقا وكان قريبا جدا من أمه، وفق ما أكده «المصري».

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في قرية زنارة ومركز تلا، إلى دفتر عزاء كبير بعد معرفة الأهالي بخبر وفاة الشاب «محمد» في حادث أثناء توجهه لتشيع جثمان والدته، وسط دعوات أن يرحمها الله ويتغمدهما المولي عزوجل بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

بدأت القصة بتلقي مدير أمن المنوفية، إخطار من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شاب في حادث قطار أثناء مروره شريط السكك الحديدية في قرية جنزور، فتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.