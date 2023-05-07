انخفاض درجات الحرارة في جنوب سيناء.. وجبل سانت كاترين يسجل درجتين

تشهد محافظة جنوب سيناء، طقسًا غير مستقر، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا سيما في الساعات الأولى من الصباح، والتي سجلت نحو 21 درجة في شرم الشيخ.

وشمل انخفاض درجات الحرارة كل المدن من طابا وحتى رأس سدر، كما شهدت مدينة شرم الشيخ برودة في الصباح الباكر، فيما سجلت مدينة طور سيناء، صباح اليوم 21 درجة مئوية، ومدينة دهب 22 درجة، وطابا 19 درجة، ونويبع 22 درجة مئوية.

جبل سانت كاترين 2 درجة

فيما سجل جبل سانت كاترين أعلى القمم الجبلية في مصر، اليوم الأحد، 2 درجة مئوية، وقمة جبل موسي نحو 5 درجات مئوية، بينما سجلت مدينة سانت كاترين درجة حرارة 9 درجات.