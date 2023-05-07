3103 طلاب بالثاني الثانوي يبدأون امتحانات نهاية العام في البحر الأحمر

انطلقت، اليوم الأحد، أولى امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوي بمدارس البحر الأحمر في مادة اللغة العربية، حيث توافد 3103 طلاب على اللجان، وبدأ الامتحان في موعده التاسعة صباحا.

ولم تتلق مديرية تعليم البحر الأحمر أي شكاوى، وذلك من خلال المتابعة من غرف العمليات بالإدارات المختلفة، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم.

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بالبحر الأحمر

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، اليوم الأحد، انطلاق أولى امتحانات الصف الثاني الثانوي وسط إجراءات وقائية واحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتوفير والهدوء داخل اللجان.

امتحانات البحر الأحمر بدون شكاوى

وأشار «منير» إلى أن عدد طلاب الصف الثانوي الثانوي 3103 طلاب، وتنتهي الامتحانات يوم 18 مايو الجاري، فيما أدى أمس 3689 طالبا في الصف الأول الثانوي اولى الامتحانات، وتنتهي في يوم 17 مايو الجاري.

وأكد «منير»، عدم رصد أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، أو المشرفين علي العملية الامتحانية، وذلك من خلال المتابعة من غرف العمليات بالإدارات المختلفة، لافتاً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لحل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الامتحانية، والعمل على حلها بشكل فوري.