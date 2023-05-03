أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في منافذ التموين.. تخفيضات تصل لـ35%

تباينت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء فى جميع الأسواق، وحافظت على استقرارها في منافذ التموين، بسبب استمرار وزارة التموين في ضخ اللحوم بأطنان كبيرة يوميا من اللحم البلدي والسوداني، حيث تُعرض بأسعار مخفضة تصل لـ35% في جميع المنافذ.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى السيارات المجهزة المنتشرة في ميادين وشوارع الجمهورية.

- كيلو اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- كليو اللحوم السودانية الطازجة 165 جنيهًا.

- كيلو الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- كيلو البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- كيلو اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- كيلو اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- كيلو اللحوم المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

- كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- كيلو اللحوم القطع المجمدة 155 جنيهًا.

- كيلو اللحوم المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- كيلو السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

- البوفتيك الطازج 250 جنيهًا للكيلو.

- الموزة الكندوز 240 جنيهًا.

- اللحوم المفرومة 220 جنيهًا.

- الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا.

- السجق البلدي بـ220 جنيهًا.