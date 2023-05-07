تفاصيل انطلاق امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي في الجيزة

أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة امتحانات نهاية العام، إذ جرى الامتحان في مادة العلوم، للفترة الصباحية من الساعة الثامنة ونصف إلى الساعة العاشرة ونصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة.

امتحان العلوم الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع امتحان العلوم الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني منذ صباح اليوم، مؤكدة منع دخول لجنة الامتحانات بالهواتف المحمولة، وفي حالة اكتشاف أي هاتف او أية وسيلة اتصال تكنولوجية أو بلوتوث مع الطالب داخل اللجنة، يحرر محضر غش، وتفعيل لائحة ضوابط الامتحانات.

وحذرت المديرية من استخدام الألوان داخل ورقة امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي، على أن تكون الإجابة بقلم جاف أزرق اللون فقط، مؤكدة أنه لا يسمح بدخول كتب أو مذكرات أو أوراق مع الطالب داخل اللجنة.

الأجزاء المحذوفة في مادة العلوم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغاة في مادة العلوم للصف الثاني الاعدادي 2023 والأجزاء المحذوفة من المنهج، لافتة إلى أن الدروس المحددة للاطلاع والتعليم الذاتي، ولن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي.

الوحدة الثانية: الدرس الأول نشاط رقم 1، بيان مفهوم درجة الصوت فقط صفحة 27.

- الوحدة الثانية الدرس الثاني الجزء الخاص بتطبيق حياتي صفحة 36،37/38، الدرس الثالث من أول ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء.

- الوحدة الثالثة: الدرس الثاني: صفحة 64/65 أمراض الجهاز التناسلي كلها إلى نهاية التطبيق الحياتي.