أجهزة للكشف عن الهواتف المحمولة في لجان امتحانات النقل بالإسكندرية

استقبلت مدارس محافظة الإسكندرية الطلاب في اليوم الثاني لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، وشهدت مدارس إدارة العجمي التعليمية هدوءًا وانتظاما والتزاما من الطلاب، ولم تشهد مدارس الإدارة أي مخالفات أثناء دخول اللجان أو سير الامتحاناتن وفي الوقت نفسة كثفت مديرية التربية والتعليم بمطروح أعمال التفتيش علي اللجان لمنع دخول التليفونات المحمولة.

غرفة عمليات بكل إدارة

وأكد الدكتور عربى أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، تجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة، من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الإمتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أي شكاوى لغرفة العمليات بشأن الامتحانات على مدار اليومين.

‏هدوء والتزام

واكد بسيونى محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمى التعليمية في الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه بالمرور على جميع مدارس الإدارة اطمئن على سير الامتحانات، ولم تصله أي مشاكل فى اليوم الثاني قبل بدء اللجان، أو أثناء الامتحانات داخل اللجان، وهناك حالة من الهدوء والالتزام من جميع طلبة المدارس بمراحلها الثلاثة، والجميع التزم بالتعليمات سواء الإداريين أو المراقبين وكذلك الطلبة ولا توجد أى شكاوى حتى الآن فى جميع مدارس الإدارة.

جهاز لكشف التليفون المحمول

واستعانت بعض المدارس، ومنها مدرسة «المسيري» الإعدادية بنات، بجهاز للكشف عن الهواتف المحمولة، وهو ما أكدته جيهان أبو الريش مديرة المدرسة لـ«الوطن»، وأضافت أن الجهاز أفضل في تفتيش الطالبات.

وأوضح تامر محمد زكريا، وكيل مدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات، أن اللجان بدأت فى موعدها، حيث انتظم جميع الطلبة ولم تحدث أي مشكلات أو شكاوى، والامتحانات تسير بسهولة ويسر.

مواعيد مختلفة

وفي مجمع حمزة بن عبدالمطلب، بدأ دخول طلاب المرحلة الثانوية في الثامنة صباحاً، والابتدائية فى التاسعة صباحاً، وفق تأكيد محمد السماحي مدير المجمع، مؤكداً ذلك لعدم تزاحم الطلبة واعطاء الإحساس بالهدوء.

وأضاف أحمد عزت، مدير مدرسة خديجة الثانوية بنات، أن المدرسة شهدت حالة من النظام، وظهر على طلبة المدرسة الإصرار على النجاح بالتزامهم بالتعليمات ومواعيد الحضور وعدم اصطحاب التليفون المحمول معهم.

متابعة لجان مطروح

وأكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، متابعة لجان امتحانات جميع الإدارات التعليمية، من الحمام شرقاً حتى السلوم غربا، وسيوة جنوباً، خلال اليوم الثاني، ورصد غرفة العمليات بالمديرية سير الامتحانات ولم تتلق أي شكاوى حتى الآن.