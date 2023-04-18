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موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. تستمر لمدة 5 أيام

كتب:

وليد عبد السلام
11:40 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
مرتبات مايو 2023

مرتبات مايو 2023

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، في إطار جهود وزارة المالية للتيسير على العاملين في الدولة. 

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين في الجهاز الاداري للدولة، كما يلي.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، ليكون خلال الأيام 18 و21 و22 و23 و24 مايو 2023، بينما تحدد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 مايو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

فيما حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، ليكون خلال الأيام 18 و19 و20 و21 و22 مايو 2023، بينما تحدد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 مايو 2023.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر زيادة المرتبات والمعاشات لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة، اعتبارًا من مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2023، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 3500 جنيه.

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بقلم وليد عبد السلام