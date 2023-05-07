إجراء عاجل بشأن «التوك توك» في المعادي.. مصادرة وغرامة 3 آلاف جنيه

أصدر حي المعادي بالقاهرة، تحذيرًا عاجلًا بأنه سيتم التعامل بكل حزم في حالة ضبط أي مركبة «توك توك»، مشيرًا إلى مصادرة المركبة وفرض غرامة 3 آلاف جنيه؛ وذلك لضبط الشارع ومنع أي مخالفات أو تجاوزات.

مواجهة مخالفات البناء

كما أهاب حي المعادي بالمواطنين أنه سيتم التعامل بكل حزم وقوة لمواجهة مخالفات البناء لردع المخالفين، وسيتم مصادرة أي ونش ولن يتم صرفه مرة أخرى في حالة عدم حصوله على ترخيص.

إزالة الإشغالات

وشن حي المعادي برئاسة اللواء طارق بحيري، رئيس الحي، حملة للتصدي والقضاء على المخالفات والإشغالات وفرض حالة من الانضباط في الشوارع، بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات، وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات شارعي شمال سيناء والخمسين بزهراء المعادي.