حملة مكبرة لتنظيف وتجميل شاطئ العريش استعدادا لاستقبال المصطافين

شنت الأجهزة المختلفة بمجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أكبر عملية تجميل ونظافة على شاطئ العريش، استعدادا لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف.

وقال أسامة عفش، رئيس مجلس مدينة العريش، إن قسم البيئة والإدارة الهندسية والنظافة والتجميل، تقوم بحملة مكبرة من أجل تجميل ونظافة الشاطئ على طول الطريق الساحلي.

تنظيف ساحل العريش

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، أن عملية النظافة والتجميل شملت إزاحة الرمال من الكورنيش وألسنة الشاطئ، والعمل على رفع القاذورات والأوراق المتراكمة، نتيجة المد والجزر التي كانت تحدث في موسم الشتاء.

وأشار رئيس مجلس العريش، أنه جار تجميل المكان الذي شهد حفل الإفطار الجماعي في رمضان الماضي، وهناك عملية إعادة الإضاءة وتركيب لمبات ليد على طول الساحل، من غرناطة حتى المساعيد بطول 15 كيلومترا.

رصف الطريق الساحلي

وكان مجلس مدينة العريش أكد في بيان، أن هناك عملية رصف تجري على الطريق الساحلي، من منطقة كنتاكي حتى الخلفاء الراشدون، وتشمل رصف وتركيب بلدورات وإعادة تشجير وطلاء واجهات المنازل، والعمل على إعادة الشيء لأصله من خطوط المياه والكهرباء والهاتف الأرضي وشبكات الفايبر.

شاطئ العريش يتميز بالهدوء

ويعد شاطئ العريش من أجمل الشواطئ بالمحافظة، من حيث الهدوء ونظافة الرمال، علاوة على أن الدخول بجميع مناطق وألسنة الشاطئ بالمجان، بما فيها غرناطة والريسة وساحل بالم بلازا والمساعيد غرب المدينة.