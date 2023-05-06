اعتمدت محافظة الأقصر، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات داخل المحافظة والأقاليم، وتنشر «الوطن»، أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الأقصر المراكز والمحافظات.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الأقصر المراكز والمحافظات

وتجرى يوميا تكثيف أعمال تكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات لمتابعة تطبيق أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الأقصر المراكز والمحافظات، إذ وجه المحافظ بتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين من العاملين على الخطوط المختلفة، بتعريفة الركوب المقررة، وإعلانها في مكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها.

كما وجه المحافظ، إدارة مرور الأقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار وهي قنا والبحر الأحمر وأسوان، بتثبيت الزيادات المقررة، وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1993، وتعديلاته على كل من يخالف هذا القرار، وكذا أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الأقصر المراكز والمحافظات.

موقف خطوط المحافظات المجاورة

- أسوان 46.50 جنيه

- كوم أمبو 41

- إدفو 25.50

-إسنا 12.75

- القصير 60

- قنا 12.75

- قوص 7.25

- حجازة 5.50

- نجع حمادي 23

- الغردقة 71

- قفط 7.50

- نقادة 6.75

- قوص - طيبة 7.25

خطوط بين المدينة والقرى

- الحبيل 2.50

- العشي 3.50

- الأرصاد 3

- منشأة العماري 2.75

- أبو طربوش - ابو عامر 3

- الزينية 2.75

- الزينية - الصعايدة 3

- الزناقطة 2.50

- الحميات 3.25

- قوات الأمن 4.50

-طيبة 4.50

- نجع الطويل 2

- القباحي الغربي 2

- السواقي 1.75

سيرفيس داخل المدينة 2

موقف مدينة أرمنت

- المحاميد قبلي 2.75

- أرمنت الحيط - السوق 2

- سيرفيس 2

-ارمنت- قنا 17.75

- أرمنت - كوم امبو 36

موقف مدينة القرنة

- السيول 2.50

- القرنة الجديدة 2.50

- العبابدة 2.50

- قامولا 4.25

- البعيرات 2.50

- الاقالتة - الأقصر شرق 4.25

- القرنة - الاقالتة 2

- الضبعية 3

- القرنة - أرمنت 5

- القرنة - قنا 13.25

- نقادة 6.50

موقف مدينة أرمنت - البياضية

- أرمنت غرب - أرمنت الوابورات 5

- أرمنت غرب - أرمنت الحيط 4.50

- أرمنت غرب - الضبعية 3

- أرمنت غرب - نجع الجسر 3

- أرمنت شرق - السلامية 4.75

- أرمنت شرق - نجع خميس 5

- البياضية - رواج 2.50

- البياضية- البغدادي 3

- البياضية - داخل مدينة البياضية 1.75

- البياضية من الشادر - البغدادي 1.75

موقف مدينة إسنا (ا) موقف القرية

- النمسا - المساوية 2

- العضايمة 2.50

- السريب - الدقيرة 2.75

- جزيرة راجح 2.75

- كومير 3

- ترعة ناصر 3.25

- السباعية 5

- توماس 2

- أبو سعيد 2.50

- أبو زعفة 3.75

- باويل -(توماس 2)-

- توماس الوسطى 3.75

موقف الشرق (ب)

- الدير 2

- مطاعنة - محاميد - هنادي 2.75

- أبو سعيد - القضا 3.75

- المعلا - الدبابية 4.25

- الشغب 4.50

- محطة 2

- الحلة - الحليلة 2.75

- زرنيخ 3

- الكلابية 3.25

موقف الوابورات (ج)

- النواصر 2.50

- إسنا 2.50 جنيه

موقف المطاعنة (ح)

- أصفون 2.75

- كيمان المطاعنة 3.25

- الزنيقة 4

- (توماس 3) 4

- الشيخ أحود 4.50

موقف الأقاليم (د)

- قنا 24.50

- إدفو 12

- كوم امبو 26.50

- أسوان 34.50

سيرفيس داخل المدينة (ه)

- داخل المدينة 2

- الشغب - الطود 2.50