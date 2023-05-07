فرص عمل جديدة في الهيئة القومية للأنفاق 2023.. اعرف الشروط

أعلنت البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية، أحدث الوظائف الشاغرة في وزارة النقل، للعام الجاري 2023، وذلك في الهيئة القومية للأنفاق.

وظائف هيئة الأنفاق 2023

وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

1- رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية.

2- مدير عام الشؤون المالية.

3- مدير عام الأعمال الكهربائية.

4- مدير عام المكتب الفني.

5- مدير عام التكييف والتهوية

المستندات المطلوبة

ووفقا لإعلان بوابة الوظائف، تشمل المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى، تقارير أو بيان كفاية الآداء عن السنوات السابقة، الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم»، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التي يعمل بها، والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

ومقترح تطويري وافي لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين آدائها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم، معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

شهادة من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن التأمين الصحي، تفيد سلبية تحليل تعاطي المخدرات.

- صورة من شهادة الميلاد الرقم القومي

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين

صحيفة الحالة الجنائية

- 6 صور شخصية مقاس 4X6 حديثه.

شهادة من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن، والتأمين الصحي تفيد بسلبية تحليل تعاطي المخدرات.

طريقة التقدم لوظائف هيئة الأنفاق 2023

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من أصل و6 نسخ، وتسلم باليد للأمانه الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر.

طريقة التقدم

التقدم إلى مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة القومية للأنفاق، الكائن بـ مجمع رمسيس – ميدان رمسيس – القاهرة.. إدارة شؤون الخدمة- الدور الرابع.

مواعيد التقدم

من يوم 7 مايو إلى 6 يونيو 2023.