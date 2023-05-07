فيلم يوم 13 يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر.. وهارلي في المركز الثاني

حالة من الانتعاش يعيشها شباك تذاكر دور العرض السينمائية منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، الذي شهد منافسة 7 أعمال سينمائية دفعة واحدة لعدد من النجوم.

وعلى الرغم من المنافسة القوية في شباك تذاكر دور العرض السينمائية، إلا أنَّ فيلم يوم 13 كان قادرًا على الحفاظ على صدارة الإيرادات حسبما صرح الموزع محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم يوم 13 أمس السبت

ونجح فيلم يوم 13 أمس السبت في تحقيق إيرادات بلغت 491.567 جنيه وشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأروى جودة ونسرين أمين وجومانا مراد وفيدرا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

إيرادات فيلم هارلي أمس السبت

وجاء في المركز الثاني فيلم هارلي الذي يقدمه الفنان محمد رمضان بجانب عدد كبير من الفنانين، إذ حقق 252.771 جنيه، وشاركت معه الفنانة مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وغيرهم من الفنانين.