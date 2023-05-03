إيرادات فيلم «يوم 13» لأحمد داودد تصل إلى 17 مليون جنيه في دور العرض

نجاح كبير حققه فيلم «يوم 13» من بطولة الفنان أحمد داوود، حيث حقق ما يقرب من 17 مليون و533 ألف جنيه إجمالي إيرادات الفيلم بدور العرض منذ طرحه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ الوطن.

إيرادات فيلم «يوم 13»

واستطاع الفنان أحمد داوود أن يحقق نجاحا كبيرا للفيلم منذ طرحه بموسم عيد الفطر المبارك، واستطاع أن يتصدر المركز الأول بإيراداته أمس الثلاثاء بدور العرض، حيث حقق أمس 530 ألف جنيه، وتصدر على باقي الأفلام المنافسة.

فيلم «يوم 13»

الفيلم ينتمي إلى نوعية الرعب، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، أروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، والفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

تعتمد قصة الفيلم الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.