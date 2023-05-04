فيلم «يوم 13» لأحمد داوود يتصدر شباك التذاكر ويقترب من 20 مليون جنيه

يتصدر أحمد داود ودينا الشربيني، بفيلم «يوم 13» شباك تذاكر الأفلام في دور العرض للأسبوع الثاني على التوالي، الذي نجح في جذب الجمهور، حيث حصد أمس الأربعاء، حوالي 560 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم «يوم 13» إلى 18 مليون و94 ألف جنيه، ويقترب من تحقيق 20 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة.

أحداث فيلم يوم 13

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داوود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم يوم 13

ويشارك أحمد داوود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

أول فيلم عربي 3D

ويعتبر فيلم يوم 13 أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D، وتدور أحداثه في إطار من المفاجآت والتشويق والإثارة، ونجح في تصدر قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.