فيلم يوم 13 يحقق 20 مليون جنيه في شباك تذاكر السينما

يتربع فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، على صدارة شباك تذاكر الأفلام في دور العرض للأسبوع الثالث ويجمع إجمالي إيرادات 19.702.368 جنيه، وذلك حسب بيان صادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وحقق إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة ضعف إيرادات فيلم هارلي لليوم الثاني على التوالي.

فيلم يوم 13

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين ويقوم بدوره أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم، أحمد داود ودينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، جومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، فيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

تقنية 3D

ويعد فيلم يوم 13 أول فيلم عربي روائي بتقنية الـ3D في العالم العربي والشرق الأوسط، وتم الانتهاء من تصويره منذ عامين واستغرق وقتًا طويلًا في التحضيرات النهائية فيما يخص المؤثرات الصوتية والبصرية.