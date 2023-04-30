أمطار السعودية تضرب مناطق متفرقة في المملكة.. مصحوبة برياح نشطة

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية طقسا غير مستقرا، ومن المتوقع استمرار هطول أمطار السعودية اليوم الأحد والتي تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا، على عدد من المناطق في المملكة منها الرياض والباحة وعسير ونجران وجازان، بحسب المركز الوطني للأرصاد في تقريره.

أمطار السعودية

ووفقا لتوقعات الأرصاد، ستكون أمطار السعودية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة.

وستكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، وحائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

وحذر مركز الأرصاد السعودى من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعاً في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع وتستمر حتى مساء اليوم

أمطار على المدينة المنورة

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول على محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والدرب، والطوال، وبيش وعدد من المناطق الأخرى، وتستمر حالة الطقس حتى مساء اليوم الأحد.