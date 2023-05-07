«تعليم القاهرة»: حظر «المحمول» في امتحانات النقل.. وإجراءات ضد المخالفين

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني» بصفوف النقل بمدرسة أحمد منسي الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة الشروق التعليمية.

عدم اصطحاب الهواتف المحمولة

وأجرى وكيل وزارة التعليم بالقاهرة جولة في لجان الصفين الرابع والخامس الابتدائي، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادة الرياضيات، وامتحانات الصف الأول الإعدادي وأدى الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات، وامتحانات الصف الثاني الثانوي العام في مادة اللغة العربية، وكان عدد المتقدمين 143 طالبا في 7 لجان.

وأكد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول، مشدداً على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.