صحف بريطانيا واسكتلندا تحتفي بتتويج الملك تشارلز الثالث: عهد جديد (صور)

احتفت الصحف البريطانية، اليوم الأحد، بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، وذلك بعد حفل تتويج رسمي أقيم في العاصمة لندن يوم أمس، بحضور عدد كبير من الملوك والزعماء من مختلف دول العالم، الذين قدموا التهاني للملك الجديد.

ويعتبر الملك تشارلز الثالث، أكبر ملك بريطاني يرتدي تاج «سانت إدوارد»، الذي يعود للقرن الرابع عشر، وهو تاج يعتبر من أكثر القطع الفنية البريطانية القديمة التي يرتديها الملوك خلال حفلات التتويج.

ويأتي تتويج الملك تشارلز الثالث في ظل ظروف استثنائية، حيث تأثرت عديد من الخطط الرسمية للحفل بجائحة كورونا، ولكن مع ذلك، نجح الحفل في توفير فرصة للشعب البريطاني والعالم أجمع للاحتفاء بتواريخ العراقة والتقاليد البريطانية، ولتعزيز الروابط الدبلوماسية مع بلدان العالم.

عهد جديد تحت قيادة تشارلز

ويتطلع البريطانيون الآن إلى عهد جديد تحت حكم الملك تشارلز الثالث، الذي سيواصل تقليد العائلة المالكة البريطانية في العمل من أجل شعبه، وقد أثار تتويج الملك تشارلز الثالث ردود فعل إيجابية واسعة في بريطانيا وخارجها، ورغم أن دور الملك في المملكة المتحدة يتقلص بشكل متزايد إلى دور رمزي، إلا أن تتويجه لا يزال يحظى بمتابعة واسعة واحتفاء.

تحقيق الوحدة والتضامن في بريطانيا

ويأمل كثيرون أن يكون للملك تشارلز الثالث دور أكبر في تحقيق الوحدة والتضامن في بريطانيا، خاصةً في ظل الانقسامات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وأعرب الملك في خطابه عن التزامه بخدمة الشعب البريطاني والعمل على تعزيز الوحدة والتضامن في البلاد.

وخصصت صحيفة «جاردن» البريطانية ملحقا من 20 صفحة، بمناسبة تتويج الملك تشارلز.

وتصدرت صورة الملك الجديد صحيفة «ذي صن»، تحت عنوان «تتويج مجيد».

وعنونت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية مع صورة الملك تشارلز والملكة كاميلا، تحت عنوان «أخيرا.. تم التتويج المجيد».

من جانبها، أصدرت صحيفة «تلجراف» عددا تذكاريا يؤرخ لحفل تتويج الملك تشارلز.

وحذت صحيفة «ديلي ستار» حذو «تلجراف»، وأصدرت عددا خاصا عن الملك الجديد.

وتحت صورة الملك تشارلز والملكة كاميلا كتبت صحيفة «إندبندنت» عهد جديد يبدأ بتتويج تشارلز وكاميلا.

ومع صورة الملك الجديد، كتبت صحيفة «سكوتلاند أون صنداي» الأسكتلندية «ليحفظ الله الملك».

ونشرت صحيفة «أوبزرفر» البريطانية صورة الملك تشارلز على غلافها، وعنونتها بـ«لحظة تتويج تشارلز الثالث».

وعنونت صحيفة «هيرالد» الأسكتلندية «المملكة المتحدة تتوحد من أجل لحظة تتويج الملك تشارلز الاستثنائية».