حوادث اليوم: ورشة لتصنيع الأسلحة بأسيوط وسرقة في مول بالقاهرة

ضبطت وزارة الداخلية ممثلة في أجهزتها الأمنية المختلفة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية العشرات من مرتكبي الجرائم المختلفة، وكشفت ملابسات غموض العديد من القضايا، لذا توضح «الوطن» أهم حوادث اليوم التي كشفتها وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

في مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم بإدارة ورشة متخصصة في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل منزله، واتضح من خلال التحريات أنه له معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزته على عدد 3 بنادق خرطوش، مع عدد 11 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

إنقاذ مواطن محتجز داخل مصعد بعقار في مدينة نصر

في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، استطاع رجال الحماية المدنية انقاذ أحد المواطنين كان محتجزاً دخل مصعد بأحد العقارات بسبب حدوث عطل فني بالمصعد، ونجحوا في إخراج المواطن بحالة صحية جيدة.

سرقة مبلغ مالي من داخل مول في التجمع الخامس

في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات سرقة ظرف بداخله عملات أجنبية كان بحوزة أستاذ جامعي داخل دورة مياه المول، كان تركه سهوا وعاد ولم يجده، وضبطت المتهم بالسرقة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.