«Guardians of the Galaxy» يحقق 83 مليون دولار في أول يوم بدور السنيما

نجح فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» في تحقيق إيرادات وصلت لـ48 مليون دولار في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي، في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما حقق في السوق الخارجية 35 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن لـ83 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

وجاء فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر الأمريكي، ليتراجع فيلم «The Super Mario Bros. Movie» إلى المركز الثاني للمرة الأولى منذ طرحه في السينمات محققا 4.2 مليون دولار، ليرتفع إجمالي إيراداته لـ مليار و48 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء فيلم الرعب «Evil Dead Rise» بإيرادات 1.6 مليون دولار.

فيلم «Love Again» يحقق مليون دولار في أول أيام عرضه بالسينمات

وفي يومه الأول بدور العرض السينمائي لم يحقق فيلم «Love Again» سوى مليون دولار، وهو من بطولة ريانكا تشوبرا جوناس وسام هيوجان وسيلين ديون، تأليف وإخراج جيمس سي ستراوس، وتراجع من المركز الثالث إلى المركز الخامس فيلم «Are You There God? It's Me, Margaret» محققا 866 ألف دولار.