القبض على سائق صدم طالبة بسيارته وفر هاربا في المطرية

ورد بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث مصادمة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالبة مقيمة في المطرية مصابة باضطراب بدرجة الوعي وكسر بقاع الجمجمة ولا يمكن إستجوابها") بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها ملك شخص مقيم بالتجمع الخامس

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبمناقشته، قرر بأن السيارة كانت حيازة «سايس الجراج الخاص بالمنطقة محل عمله»، لركنها ونفى علمه بملابسات الحادث، وتبين تواجد السيارة المشار إليها أسفل الشركة محل عمله، وبها تلفيات بمقدمة السيارة بالكامل.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (منادي سيارات - مقيم بدائرة فيالأميرية)، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقرّ بأنَّه تحصل على السيارة من مالكها لركنها أمام الشركة محل عمله وأثناء ذلك قام بالاستيلاء على السيارة للتنزه بها، وحال تواجده بمحل البلاغ اختلت من يده عجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامه بالمصابة مُحدثاً ما بها من إصابات.