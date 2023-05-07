«الزراعة» تنتج أول سلالة دواجن محلية باسم «طنطا 1».. وطرحها تجاريا بعد عامين

أجرى الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، زيارة تفقدية للبرامج البحثية المنفذة في محطة بحوث الجميزة، حيث اطلع على موقف حصاد محاصيل القمح والشعير، والنتائج التي حققها البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، إضافة إلى استعراض موقف أول سلالة مصرية من الدواجن البلدية المحسنة، التي تحمل اسم «طنطا 1».

ولفت سليمان، إلى استعراض جهود معهد بحوث الإنتاج الحيواني في إنتاج سلالات جديدة من الدواجن المحلية المحسنة، بتكلفة إنتاجية أقل وأكثر تحملا لظروف التغذية، إضافة إلى استعراض طاقة معامل تفريخ الدواجن البالغة 6 آلاف طائر من السلالات البلدية للتربية فقط، وتحتوي على أمهات من السلالات الأصلية المحلية، مشيرا إلى الانتهاء من تجارب تثبيت إحدى السلالات الجديدة من الدواجن وتحمل اسم «طنطا 1»، وهي من السلالات الواعدة التي سيتم طرحها خلال عامين علي النطاق التجاري بعد 8 سنوات من التجارب البحثية التطبيقية.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أنّ النتائج التطبيقية للسلالات المنتجة «مبشرة»، وتعد من أفضل السلالات المحلية المحسنة التي سبق إنتاجها وعددها 14 سلالة محسنة وهي لأغراض إنتاج اللحم، موضحا أنّ السلالة الجديدة تتميز بتحملها للظروف المصرية في التربية، وأنّها أقل في تكلفة التغذية مقارنة بالسلالات الأخرى التقليدية في محطة بحوث الجميزة، التي تضم 4 سلالات دواجن تحمل اسم جميزة وسينا ومعمورة وبندرة.

رافق الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية أثناء الزيارة، الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات، والدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، حيث جرى استعراض حصاد باكورة أصناف القمح وأحدثها «مصر 4»، وزياره حقول الإكثار للأصناف المختلفه مثل «مصر 3، وسخا 95، وجيزة 171، وسخا 96»؟

وأشاد سليمان، بالجهود المبذولة لخدمة البحوث التطبيقية في القطاع الزراعي، ونجاح الباحثين في زيادة متوسط إنتاجية القمح حتى تتجاوز 20 إردبا للفدان، كما أشاد بمستوى التجانس والنقاوة للإكثارات بالمحطة، والتي تنعكس على زيادة إنتاجية هذه الأصناف لدى المزارعين عند تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والحصاد.

وشدد سليمان على أهمية دور البحث العلمي والأجهزة الفنية لتغطية كامل المساحه المستهدف زراعتها بالقمح بالتقاوى المعتمدة، لتلبية خطة الدولة في النهوض بمحصول القمح، وتقليل الفجوة الغذائية من هذا المحصول، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من تقاوي الاساس بما يحقق الخطة المعتمدة قصيرة الأجل.

ولفت رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أهمية البحوث التطبيقية لمواجهة تحديات الإنتاج بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، مشيرا إلى أهمية دور معهد بحوث المحاصيل الحقلية في استنباط أصناف وسلالات من القمح والشعير والفول البلدي، تكون أكثر تحملا للتغيرات المناخية وأعلى إنتاجية، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي وفقا لرؤية الدولة المصرية، إضافة إلى دور مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي في تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا للمزارعين.

وأوضح سليمان، أنّه جرى استعراض الأصناف الجديدة تحت التسجيل من الخضروات، مثل هجن الطماطم والكوسة ذات الإنتاجية المرتفعة والأكثر مقاومة للظروف المناخية والجفاف، بما يمكن من تغطية بعض احتياجات السوق المحلية من هذه الأصناف وطرحها في الأسواق عقب تسجيلها.