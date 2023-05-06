«الزراعة»: إقبال من المزارعين على توريد القمح في قنا

تابع الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، والمهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أعمال حصاد وتوريد القمح لهذا العام، والمرور على الصوامع بنطاق المحافظة والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المزارعين في أثناء التوريد، كذلك المرور على أعمال حصاد ودراس القمح خارج وداخل الزمام لحث المزارعين على التوريد وتشجيعهم على الزراعات التعاقدية للذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وفقًا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة.

وقال «عيسى» لـ«الوطن» إنَّ أعمال التوريد تتمّ بانسيابية شديدة، مبينًا أنَّ هناك إقبالًا من المزارعين على التوريد في محافظة قنا، لافتاً إلى أنَّ المزارعين سعداء بسعر التوريد الحالي والذي أعلن عنه قبل الموسم بسعر 1500 جنيه للأردب، لافتاً إلى أنَّه التقى محافظ قنا لمناقشة أعمال توريد وحصاد القمح وموقف الأسمدة المدعمة ومدى توافرها بالجمعيات وإجراءات الصرف لوصول الدعم الى مستحقيه وأعمال كارت الفلاح، ومناقشه موقف الحقول الإرشادية لمحصول قصب السكر بالشتل بالمحافظة.

الزراعة تتابع حصاد القمح وتستعد للمحاصيل الصيفية وتنظم ندوات إرشادية

من جهته، أكّد الدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة، أنَّ الإدارة المركزية للإرشاد تتابع حصاد القمح والتوريد وكذلك حصاد الحقول الإرشادية غير مسبوقة في عددها هذا العام من خلال التواجد الميداني والوسائل الإرشاديه الأخرى من الندوات الحقلية بالاشتراك مع الباحثين والنشرات الإرشادية التي تحث المزارعين على توريد القمح.

وأضاف أنَّه جار العمل على المحاصيل الصيفية، إذ نفذت الإدارة المركزية دورات إرشادية على القطن وتحميل القطن مع السمسم وعلى مكافحة حشائش المحاصيل الصيفية للذرة والأرز وفول الصويا والقطن ودورات علي محصول الفاصوليا وفول الصويا وفول الصويا محمل مع المحاصيل الأخرى وعلى القصب وعلى الذرة ومكافحة دوده الحشد الخريفية في المحافظات وجارة اختيار الحقول الإرشاديه للذرة والأرز، كذلك دورات لمحصول الفراولة والطماطم والمانجو والسمسم ودوار الشمس وفول السوداني.