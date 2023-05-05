خالد عباس: التجهيز لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية نهاية 2023

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ مطالب المستثمرين بالعاصمة الإدارية تتمثل في التنفيذ واستكمال مشروعاتهم، لافتًا إلى أنّ المرحلة الثانية والثالثة تحت التخطيط.

التيسير للمستثمرين والمطورين العقاريين

وأضاف خالد عباس، في لقاء خاص ببرنامج «تعمير» على قناة on، أنّه تم طرح مناقصة وتقدم لها 4 مكاتب عالمية للتخطيط للتعاقد معهم، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم كل التيسيرات لأي مستثمر أو مطور أجنبي، وسيجد كل الأنشطة والأنواع حسب الاستثمار الخاص به.

وأكد خالد عباس أنّه يتم التجهيز لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنّ عنينا على المطورين ونقدم تقرير ربع سنوي، كما يتم التعرف على مشاكل أي مطور والعمل على حلها، كما ندرس إنشاء مشروعات ترفيهية.

90 مشروعا في الداون تاون

وأوضح أن «الداون تاون» بالعاصمة الإدارية تحوي بين 80 إلى 90 مشروعًا جرى التعاقد عليها، وأغلبها تحت الإنشاء حاليا، والفترة المقبلة سيتم تسريع وتيرة هذه المشروعات، والتنفيذ ما بين 30 إلى 40%.