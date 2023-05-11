هل يحق مطالبة الورثة بسداد إيصال أمانة عن والدهم المتوفي؟.. محام يجيب

يلجأ بعض الأشخاص لاقتراض المال من الآخرين، مقابل التوقيع على إيصال أمانة، ويتساءل العديد من المواطنين، عن هل يحق مطالبة الورثة بسداد إيصال أمانة عن والدهم المتوفي؟، وهل يجوز لورثة صاحب المال مطالبة المدين بالمبلغ الذي اقترضه إذا توفى والدهم؟.

هل يحق مطالبة الورثة بسداد إيصال أمانة عن والدهم المتوفي؟

سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني، أجاب عن السؤال في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا إنّ القانون أعطى الحق لورثة الدائن عند وفاته، بالرجوع بشكل جنائي ومدني للشخص المقترض للمال على سبيل الأمانة جنائيا ومدنيا.

لا يجوز للشخص الدائن أو الورثة الرجوع على ورثة الشخص المدين

وأوضح الخبير القانوني، أنّه في حالة وفاة المدين، لا يجوز للشخص الدائن أو الورثة الرجوع لورثة الشخص المدين، إلا عن الطريق المدني، بمعنى «من خلال إقامة دعوى لإلزام أو المطالبة بقيمة الإيصال والمبلغ المقترض»، والدعوى بشرط أن يكون الورثة من الشخص مقترض المال، تحصلوا على الميراث الشخص الذي اقترض المال، ولا يجوز الرجوع إليهم بدعوى قضائية، من قبل الشخص مسلم المال أو ورثته.