غرفة السياحة: نستهدف جذب مليوني و500 ألف زائر عربي في 2023

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إن القطاع السياحي الحكومي والخاص يستهدف وصول أعداد الزائرين العرب الوافدين لمصر في 2023 إلى مليوني و500 ألف سائح، موضحا أن كل المؤشرات الخاصة بالحجوزات الحالية والمستقبلية وطلبات زيارة مصر من السياح العرب تؤكد أن نسب الزيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستتراوح هذا العام ما بين 30 إلى 40% بالمقارنة بعام 2022.

تجويد الخدمة المقدمة للسياح العرب بالفنادق

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك العديد من المتطلبات يجب على القطاع السياحي تنفيذها حاليا كي يصل أعداد السياح العرب القادمين لمصر لذات المعدلات المستهدفة، على رأس تلك الطلبات ضرورة تجويد الخدمة المقدمة للسياح بالفنادق وتوحيد بيع سعر الغرف الفندقية، وتقديم كل التيسيرات للسائح العربي منذ قدومه إلى مصر وحتى مغادرته لها.

السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر

وأشار إلى أن السعودية من أكثر الدول العربية التي تسير رحلات لمصر خلال العام الجاري، كما أن الإمارات والكويت وليبيا لديها حجوزات جيدة إلى مصر، لاسيما خلال الموسم الصيفي، موضحا أن أعداد سياح دول المغرب العربي الوافدين لمصر خاصة من تونس والجزائر ما زال أقل من المتوقع حتى الآن.