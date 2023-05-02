المنسق العام للحوار الوطني يدعو وسائل الإعلام لتغطية فعاليات جلسة الغد

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، دعوة ممثلي وسائل الصحف والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة؛ لمتابعة الجلسة الوطنية غدًا في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، قبيل ساعات من انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية بمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي، والشخصيات العامة والخبراء، وذلك تأكيدًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

ضياء رشوان: تقليد متبع وليس لدينا ما نخفيه

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية سابقة على قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الأمر ليس بجديد فمنذ أن بدأ الحوار الوطني وبدأ مجلس الأمناء أولى جلساته، كانوا في كل مرة يدعون بشكل مفتوح ممثلي وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، لحضور الجلسات، إضافة لعقد مؤتمرات صحفية عدة مباشرة على الهواء مع الصحفيين والإعلاميين في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في لحظات انعقاد مجلس الأمناء.

وأضاف «رشوان»، أنّ إذاعة الجلسات غدًا مواصلة لهذا التقليد، فليس لدى أعضاء الحوار الوطني شيئًا يخفونه، فالحوار بحكم طبيعته مفتوح بين أطراف متنوعة وربما مختلفة، وحق الرأي العام أن يطلع على ما سيجري بالحوار.

رئيس حزب الريادة: سببان لإذاعة الجلسات علنية للرأي العام

وأشار كمال حسنين رئيس حزب الريادة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنّ كل المحاور سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ذات أهمية لكن هناك أولوية في المناقشة، مشيرًا إلى أن إذاعة الجلسات بصورة علنية بالكامل للرأي العام تعود لسببين هما أن يسمع مختلف أطياف الشعب ما يدور داخل الحوار الوطني، والرد على شائعات من بعض الكارهين للوطن تفيد بأمن الحوار الوطني معد مسبقًا على غير الحقيقة.