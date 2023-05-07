استمرار دعم وإتاحة 31 سلعة تموينية لـ64 مليون مواطن.. أسعار مخفضة

تستمر الحكومة المصرية في مد شبكة الحماية الاجتماعية والتوسع فيها بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تؤثر على كل دول العالم لعدة أسباب بدأت بجائحة كورونا في 2020 وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى نقص في عمليات الإمداد السلعي لكل دول العالم، إلا أن مصر حافظت على المخزون الاستراتيجي لها من السلع الأساسية بحجم 6 أشهر لسلع الزيت والسكر والأرز والقمح لاستمرار ضخ وإتاحة السلع أمام جميع المواطنين.

وزارة التموين تحافظ على دعم 71 مليون مواطن

وتستمر الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم 71 مليون مواطن بالخبز البلدي، فضلا عن دعم 64 مليون مواطن منهم بالسلع التموينية المدعمة، إذ تقدم وزارة التموين للمواطنين لعدد 23 مليون أسرة تحمل بطاقة التموين دعما سلعيا على 31 صنفا غذائيا وغير غذائي.

تطور مراحل دعم التموين

زاد دعم الفرد في منظومة السلع التموينية على مدار السنوات الماضية وتحديدا من 2014 وحتى الآن بمقدار 35 جنيهاً من 2014 حتى الآن، كالتالي:

** حصة الفرد على بطاقة التموين فى عام 2014 تبلغ 15 جنيهاً.

** زيادة حصة الفرد ف على بطاقة التموين في عام 2016 إلى 21 جنيهاً.

** زيادة حصة الفرد في 2017 لتبلغ 50 جنيهاً إلى الآن.

تخفيضات السلع في المجمعات الاستهلاكية

وبالرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية، إلا أن وزارة التموين تستمر في دعم السلع لحاملي بطاقات التموين، فضلا عن تقديم نفس السلع بأسعار حرة مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية، وتبلغ نسب التخفيضات التي تقدمها وزارة التموين على ما يقرب من 1200 سلعة في 1300 مجمع استهلاكي منتشر على مستوى الجمهورية من 25 إلى 30% تخفيض على أسعار السلع للمواطنين غير حاملي البطاقات.

أسعار السلع التموينية المدعمة

وتقدم وزارة التموين السلع التموينية بأسعار مدعمة لحاملي البطاقات، مع الحفاظ على استمرار الدعم في أسعار السكر والذي يبلغ سعره في منافذ البقالين 12.60 جنيه، والزيت بسعر 30 جنيهًا، والأرز 12.60 جنيه، فضلا عن المكرونة باعتبارها سلعة أساسية والتي يبلغ سعرها 13 جنيها للكيس 800 جرام، مع دعم الدقيق بسعر 18 جنيها للكيلو جرام.

دعم استثنائي للأولى بالرعاية

وامتدت شبكة الحماية الاجتماعية أيضا منذ 9 أسر في إقرار زيادة جديدة فى الدعم التموينى في صورة «سلع تموينية بقيمة 100 جنيه للبطاقة المقيد عليها أسرة واحدة، وسلع تموينية بقيمة 200 جنيه للبطاقة المقيد عليها أسرتان أو ثلاث، وسلع تموينية بقيمة 300 جنيه للبطاقة المقيد عليها أكثر من ثلاث أسر» وذلك بتكلفة 833 مليون جنيه حجم ما تتحمله الدولة شهرياً لصرف زيادة الدعم الاستثنائى التي بدأ صرفها في سبتمبر 2022 وتستمر حتى يونيو 2023.