الذهب يتراجع 70 جنيها.. وتوقعات بوصول عيار 21 إلى 2100 جنيه خلال أيام

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 4.2% في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 1.4% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل تراجع الدولار، مع تلميحات البنك الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما عزّز توجّه المستثمرين للذهب بغرض التحوط.

أسعار الذهب تراجعت بقيمة 70 جنيهًا

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 70 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2670 جنيهًا، ولامس مستوى 2700 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا، ولامست مستوى 2080 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1918 دولارًا.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2229 جنيهًا

وأضاف أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2972 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2229 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1734 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 20800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2620 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، مع توقعات بوصوله لـ 2100 جنيه قريبا.

جنة السياسات النقدية يوم الأربعاء الماضي

وشهدت أحداث الأسبوع، رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأربعاء الماضي، لتصل الفائدة إلى 5 و5.25%، كما أصدر مجلس الذهب العالمي، أحدث تقاريره الفيصلية بشأن توجهات الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم مشتريات المصريين من الذهب نحو 16.2 طن، بينها 7 أطنان من السبائك، و9.2 طن من المشغولات.

استحواذ السبائك عن جزء من حصة المشغولات

وأوضح إمبابي، أنّ بيانات تقرير مجلس الذهب العالمي بشأن شراء المصريين نحو 7 أطنان من السبائك خلال الربع الأول من العام الجاري، منطقية وليست بعيدة عن حجم الاستهلاك الطبيعي للمصريين، وفقًا لبيانات للمجلس عن السنوات سابقة، وما حدث هو استحواذ السبائك عن جزء من حصة المشغولات، متابعا أنّ البيانات كاشفة لحقيقة ذريعة العرض والطلب، التي دفعت البعض لاستغلالها في رفع أسعار الذهب لمستويات غير طبيعية وغير مبررة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسماح للمغتربين بالدخول بالذهب

كما ينتظر السوق المحلي قرار وزارة المالية بشأن مقترح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالسماح للمغتربين بالدخول بالذهب دون جمارك، بغرض تقليل الضغوط على المخزون المحلي من الذهب الخام، وخفض الأسعار مع تزايد اقبال المواطنين على السبائك والجنيهات.

وقال إمبابي، إنّ المقترح ربما يكون له تداعيات سلبية على صناعة الذهب في ظل تراجع إنتاج المشغولات بنحو لا يقل عن 90% خلال الربع الأول، كما ينقص قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من العملة الصعبة.