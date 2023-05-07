تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، تراجعا ملحوظا نحو 10 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس وذلك داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، إذ بلغ الجرام من عيار21 الأكثر مبيعا 2610 جنيهات، بحسب تصريحات عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات في غرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن».

وأوضح عضو شعبة الذهب أسعار المعدن الأصفر في بداية تعاملات اليوم، والتي جاءت كما يلي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 2983 جنيها للشراء، وعيار 18 يبلغ سعره 2237 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

- فيما يسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2610 للشراء وذلك داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة.

أسعار الذهب في مصر

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1740 جنيها، وعيار 12 يبلغ سعره اليوم 1491 جنيها.

- سعر سجل 20 ألفا و880 جنيها، دون مصعية، فيما يبلغ سعر الأونصة 92 ألفا و767 جنيها للشراء.