الأفلام المصرية تحصد مليون جنيه.. و«الحاج أحمد» يتراجع للمركز الرابع

نجحت الأفلام المصرية، في تحقيق إيرادات عن يوم أمس السبت، وصلت لمليون و84 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتصدر قائمة الإيرادات التي تضم 7 أفلام، فيلم الرعب «يوم 13» والذي يعتبر من أبرز التجارب السينمائية في الفترة الأخيرة، محققا 491 ألف جنيه.

ويواصل فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان، تواجده في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بـ252 ألف جنيه، يليه في المركز الثالث «بعد الشر» الذي يجمع علي ربيع وأوس أوس محققا 160 ألف جنيه، وتراجع فيلم «ابن الحاج أحمد» لـ شيكو إلى المركز الرابع بـ102 ألف جنيه.

فيلم «ساعة إجابة» يتذيل قائمة الإيرادات بـ 9 آلاف جنيه

وفي المركز الخامس يتواجد فيلم «رمسيس باريس» بطولة الفنانة هيفاء وهبي بإيرادات 50 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «مغامرات كوكو» سوى 18 ألف جنيه، أما المركز الأخير من نصيب فيلم «ساعة إجابة» بإيرادات 9 آلاف جنيه، وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا عن إيرادات يوم الجمعة والتي قدرت بـ24 ألف جنيه.