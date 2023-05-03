10 ملايين جنيه إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد» منذ انطلاق عرضه بالسينما

حقق فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء، وصلت لـ103 ألف و520 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته 10 ملايين و63 ألف و968 جنيه، وذلك منذ انطلاق عرضه في السينما بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر، ليأتي في المركز بقائمة الإيرادات ويسبقه فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، ويوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وبعد الشر بطولة علي ربيع، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

يشارك الفنان شيكو في بطولة ابن الحاج أحمد، سيد رجب، صبري فواز، مصطفى غريب، عايدة رياض، محمد لطفي، إسماعيل فرغلي، رحمة أحمد، قصة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني.

ضيوف شرف الفيلم

يضم فيلم ابن الحاج أحمد، عددا من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن توتا، وأحمد فهيم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان 2023 من خلال شخصية سيد العمدة، في أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال أحمد الذي يكتشف أن والده الحاج أحمد، ويجسد دوره سيد رجب، يخفي الكثير من الأسرار التي تقلب حياتهم رأسًا على عقب.